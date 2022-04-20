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عمر شويل - جدة نتائج اختبارات الرخصة المهنية 2022 موعد ظهورها الخميس 20 رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022 للوظائف التعليمية العام والتخصص أعلنت عن موعد ظهورها الرسمي هيئة تقويم التعليم والتدريب ETEC بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر العناية بالمستفيدين، وهي نتيجة الاختبارات التي قام بتأديتها المعلمين والمعلمات وأيضًا اختبار القيادة المدرسية وكذلك الإشراف التربوي والإرشاد لهذا العام، وقد تم عقد بدء الاختبارات في29 نوفمبر 2021 الماضي حتى يوم 2 فبراير 2022 لاختبار الرخصة المهنية.

رابط استعلام نتائج اختبارات الرخصة المهنية 2022 للوظائف للمعلمين بالسعودية

وراغبي الاستعلام عن نتائج أداء اختبارات كفايات من المعلمين والمعلمات بإمكانهم اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا الدخول عى الموقع الرسمي الإلكتروني رابط مركز قياس الوطني.

يلي ذلك كتابة رقم السجل المدني.

كذلك القيام بكتابة رقم المرور بشكل صحيح.

ثم يتم الانتقال إلى قسم النتائج.

في النهاية الولوج إلى قسم المعلمين وستظهر أمامك على الشاشة النتيجة المراد الاستعلام عنها.

فوائد اختبارات الرخصة للمعلمين والمعلمات بالمملكة 1443

من ناحية أخرى فان اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات لها العديد من الفوائد وفق ما أوضحته هيئة تقويم التعليم والتدريب ETEC وهي كالتالي:

أولًا تستخدم نتائج اختبار الرخصة المهنية للحصول على الرخصة المهنية التعليمية وذلك لكافة المشتغلين في الوظائف التعليمية. كذلك تستخدم نتائج اختبارات الرخصة المهنية في المفاضلة للوظائف التعليمية بالمملكة، من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم السعودية وكذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة. والأهم من ذلك كله أن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات تتيح للمقيدين على رأس العمل، وكذلك الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس من حاملي شهادات البكالوريوس، التسجيل للحصول على الاختبار بجزأيه التربوي العام والتخصص.

مواعيد تهمك: ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 10, 2022

اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 2022

ووفق ما ذكرته هيئة تقويم التعليم والتدريب ETEC عن آلية احتساب نتائج اختبار كفايات المعلمين والتي تنقسم إلى نوعين رئيسين هما : اختبار عام واختبار تخصص، ولكل منهما يتكون من 75 سؤال فيما عدا تخصصات الفيزياء والكيمياء تتكون من 60 سؤال فقط نسبة احتسابهما تتم كالتالي:

الاختبار العام

يغطي كافة المجالات التربيوية العامة وتشمل كافة التخصصات التعليمية ومنها:

أولًا المعرفة المهنية. كذلك تعزيز التعلم. أيضًا دعم التعلم. في النهاية المسؤولية المهنية.

اختبارات التخصص

وعن اختبارات التخصص فيبلغ عددها أكثر من 25 تخصص يشمل الاختبار المجالات الرئسية لكل تخصص منهم، وعن آلية احتساب نتائج اختبار كفايات يقاس احتسابها بنسبة ومعايير محددة تتكون من 11 معيار نذكرها في التالي: