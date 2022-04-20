نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الضمان الاجتماعي المطور وأسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد الضمان الاجتماعي المطور وصرف المعاش هو أمر يزداد علية مؤشرات البحث في الفترة الحالية من قبل جميع المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك بعد أن تم انتشار أنباء عن صرف مبالغ الدعم المالي للمستحقين بأثر رجعي للمستفيدين من البرنامج، ومن المعروف أن نظام الضمان الجديد يهدف إلي دعم الأفراد والأسر الأشد احتياجاً ومحدودي الدخل للعمل علي رفع المستوي المعيشي للأفراد والأسر في المملكة العربية السعودية، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، كما يعمل النظام علي تدريب وتأهيل المستفيدين من البرنامج ليتمكنوا من مواكبة متطلبات سوق العمل وقدرتهم علي زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقلال المادي، كما يمكن للنظام بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية تقديم عروض عمل مناسبة.

موعد الضمان الاجتماعي المطور

بعد أن يقوم المواطن من التسجيل في النظام تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من العمل علي إرسال رسالة نصية بقبول طلب التسجيل بعد استيفاء الشروط التي أقرتها الوزارة،وبعد قبول طلب التسجيل يمكن للمستفيد من البرنامج صرف مبلغ الدعم المستحق بعد أسبوع من الموافقة علي الطلب، وقد قامت وزارة الموارد البشرية بانها تعمل علي توحيد موعد صرف المعاش علي النظامي القديم والجديد في بداية كل شهر.

وقد أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي أن منصة الضمان الاجتماعي الحالية ” المنصة القديمة – الجديدة” متاحة وسوف تعمل بالتوازي حتي يوم 23 من شهر مايو المقبل 2022 ميلادية، وبعد انتهاء هذا الوقت سوف يتم إغلاق المنصة الحالي، وفي خلا لهذه المدة سوف تقوم الوزارة بالعمل علي التحقق ودراسة الحالات المستحقة وفق الشروط والأحكام المعلن عنها بمنتهي الشفافية حتي يأخذ كل ذي حق حقه.

صرف الضمان الاجتماعي المطور بأثر رجعي

أشارت الوزارة علي الحساب الرسمي الخاص بها إلي إنه يحق لجميع المستفيدين من البرنامج تقديم الاعتراض علي الدعم وبعد قبول تلك الاعتراضات قبولاً نهائياً يتم الحصول علي كامل الدفعات المستحقة مجمعة من أخر دفعه اعتراض، ويتم يتم دراسة الاعتراض والرد علية بعد مدة تصل إلي 60 يوماً وعند ظهور نتيجة الدراسة يتم إرسال رسالة نصية للمستفيد علي الجوال الخاص به، وعندما تكون النتيجة ” مقبول نهائي” يتم إدراج المستفيد ضمن قائمة الأسر المؤهلة التي يعلن عنها بشكل شهري، ويعق ذلك مباشرة صرف المعاش.

أسباب توقف صرف المعاش

بعد عرض موعد الضمان الاجتماعي المطور، فيمكننا معرفة أسباب توقف المعاش وهي كالتالي: