عاجل:- موعد اجازة عيد الفطر 2022/1443 في السعودية والكويت الرسمية للقطاع العام والخاص نوافيكم بها الان بعد ان تم الاعلان عن اجازات عيد الفطر المبارك من الحكومات العربية، حيث بدأت ايام العشر الاواخر من شهر رمضان وبدء معها الاستعداد للدخول على عيد الفطر المبارك على ان يتم الاعلان رسميًا عن موعد إجازات العيد التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

عاجل:- موعد اجازة عيد الفطر 2022/1443 في السعودية

تم الكشف رسمياً عن اجازة عيد الفطر المبارك فى المملكة العربية السعودية، حيث قد اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعلان رسمي متعلق على اجازة عيد الفطر المبارك وذلك على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، حيث قد كشفت وزارة الموارد البشرية على ان إجازة عيد الفطر المبارك فى المملكة تبدأ اعتباراً من صباح يوم التاسع والعشرون من رمضان المقبل لعام 1443 هجرياً الذي يوافق بالتاريخ الميلادي يوم ثلاثون من شهر ابريل الحالي لعام 2022، على ان تستمر اجازة عيد الفطر المبارك حتى اليوم الرابع من مايو المقبل وذلك بالنسبة لموظفي القطاع العام او الخاص.

موعد اجازة عيد الفطر المبارك 2022 في الكويت

تم الكشف رسمياً من على موعد اجازة عيد الفطر المبارك فى الكويت، حيث قد كشفت الخدمة المدنية فى الكويت على ان إجازة عيد الفطر المبارك ستكون 9 أيام، حيث من المقرر على ان تبدأ اجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من صباح اليوم الثاني من مايو المقبل، على ان تمتد اجازة عيد الفطر المبارك حتي اليوم الثامن من مايو المقبل فى جميع قطاعات العمل سواء القطاع العام او الخاص

موعد عيد الفطر المبارك

هذا وقد تم الإعلان والكشف على موعد عيد الفطر المبارك على ان يكون بعد 12 يوم من الآن، حيث سيكون اول ايام عيد الفطر المبارك فى اليوم الثاني من مايو المقبل على ان ينتهي العيد فى اليوم الرابع من مايو المقبل، على ان تنتهي اجازة عيد الفطر المبارك فى المملكة فى صباح اليوم الرابع من مايو المقبل لعام 2022