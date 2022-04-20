نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي أبريل 2022 في المقال التالي
متي موعد نزول الضمان الاجتماعي أبريل 2022، حيث إن العديد من المواطنين المستفيدين من معاش الضمان الأجتماعي يتسألون عن موعد إيداع الراتب في شهر إبريل الجاري، وذلك لأن في بعض الأحيان تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعديل موعد صرف الراتب.
راتب الضمان الاجتماعي أبريل 2022
برنامج الضمان الاجتماعي هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي يقدم من أجل تحقيق الدعم المادي والاجتماعي للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث إن هذا البرنامج يقدم للمواطنين نوع من الدخل الشهري الثابت لهم بالإضافة إلى تقديم لهم مجموعة من الفرص والوظائف والتأهيل للعمل، ويقدم ذلك البرنامج ضمن مبادرة رؤية المملكة 2030.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي
هناك العديد من الشروط التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي قامت بوضعها من أجل التسجيل في معاش الضمان، حيث إن تلك الشروط تتلخص في النحو التالي:-
- يشترط إن يكون المتقدم هو عبارة عن مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.
- ينبغي إن يكون المتقدم في عمر لا يقل عن 35 سنة.
- يجب توافر الأوارق المطلوبة للحصول على المعاش وإن تكون مصدقة.
- يشترط إن تكون قيمة الدخل الشهري له أقل من معاش الضمان الاجتماعي.
- يشترط إن لا يكون المتقدم غير مقيم في أحد مراكز الأيواء بالمملكة.
- يجب إن يكون المستفيد ملتزم بتعليمات وزارة الموارد البشرية من حيث الحصول على اللقحات وخلافة.
موعد نزول الضمان الاجتماعي أبريل 2022
قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي لشهر إبريل الجاري على إن يكون بدء الأيداع من يوم 20 حتي يوم 24 إبريل ويتم إرسال رسالة نصية على هاتف المستفيد توفي بموعد الإيداع، ويمكن للمستفيد الاستعلام عن المعاش إلكترونياً من خلال الأتي:
- الأنتقال إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية على شبكة الأنترنت.
- اختيار من الصفحة زر الخدمات.
- بعد ذلك تقوم باختيار منها الاستعلام عن راتب الضمان.
- يتطلب منك كتابة رقم الهوية الوطنية.
- بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر الاستعلام.
- يجب عليك الأنتظار حتي يتم عرض لك البيانات في صفحة أخري.
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