الاتحاد الأوروبى يقدم معدات عسكرية لأوكرانيا بــ 1.5 مليار يورو

جدة - نرمين السيد - وقال ميشيل ـ فى مؤتمر صحفى، مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، اليوم الأربعاء فى كييف ـ "نجحنا فى إقناع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فى غضون ساعات قليلة بتقديم معدات عسكرية.. اليوم قررنا توفير 1.5 مليار يورو من المعدات العسكرية"، حسبما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية.
وفى نفس السياق، من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال الأيام المقبلة عن حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا بنفس حجم مساعدات بقيمة 800 مليون دولار تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى، وفق ما أفادت مصادر متعددة مطلعة.
وقال مسؤول أمريكى تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه من المتوقع أن تكون الحزمة الجديدة بحجم الحزمة السابقة تقريبا، لكن التفاصيل مازالت قيد الإعداد.
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