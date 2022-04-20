ماكرون: سأهتم بفرنسا حتى تكون قوة عظمى

جدة - نرمين السيد - وأكد ماكرون، خلال المناظرة لها مع منافسته مارين لوبان، والتى أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، أنه نجح فى تقليص نسبة البطالة بفرنسا، لافتًا إلى أنه سيسعى لرفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد.

وستجرى جولة الإعادة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، فى الـ24 من أبريل 2022، حيث تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون على 28.1% من الأصوات، وحلت مرشحة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪.