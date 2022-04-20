عاجل- ماكرون يهاجم لوبان لعلاقاتها بالنظام الروسى

جدة - نرمين السيد - واتهم ماكرون، خلال المناظرة، والتى أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، منافسته مارين لوبان بأنها مرتبطة بالقوى الروسية وتأيد ضم روسيا لجزيرة القرم من أوكرانيا، كما أنها حصلت على قرض من مصرف روسى لم تسدده منذ سنوات

فيما ردت عليه أنه غير نزيه فى اتهامه، مشيرة إلى أن ماكرون استضاف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بكل ود وترحاب سابقًا، متابعة : "أنا امرأة حرة وما تقوله عنى خطأ وأنا أدعم أوكرانيا بشكل مستقل.

كما هاجم ماكرون توجه لوبان للخروج من الاتحاد الأوربى، فيما ردت لوبان : "نحن لسنا دولة قارية وماكرون يريد تقزيم فرنسا بحصرنا داخل أوروبا فقط".

وستجرى جولة الإعادة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، فى الـ24 من أبريل 2022، حيث تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون على 28.1% من الأصوات، وحلت مرشحة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪.