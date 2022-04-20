لوبان: سأكون رئيسة للفرنسيين والتى تنهض بالعدالة والأخوة الوطنية

جدة - نرمين السيد - وأضافت لوبان، خلال المناظرة لها مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنها ستهتم بمساعدة الشباب وتوفر مساعدة مالية لهم شهريًا وستعزز المساعدة للفئات الضعيفة وذوى الإعاقة.

وستجرى جولة الإعادة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، فى الـ24 من أبريل 2022، حيث تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون على 28.1% من الأصوات، وحلت مرشحة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪.