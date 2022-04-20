انت الان تتابع خبر أوكرانيا تطلب 5 مليارات دولار شهرياً والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - أعلن صندوق النقد الدولي أن أوكرانيا طلبت منه 5 مليارات دولار شهريا لسير عمل الاقتصاد الوطني في الربع القادم.

وقالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا، في مؤتمر صحفي في واشنطن: "نحن نعمل عن كثب مع وزارة الخزانة بشأن تقديراتهم لما هو مطلوب للحفاظ على الاقتصاد يعمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. لقد ذكروا رقما قدره 5 مليارات في الشهر، وهو أمر غير واضح، لكننا لا نعتقد أن هذا يتجاوز الاحتياجات المحتملة للبلد".

وكان البيت الأبيض أعلن في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يخطط لعقد عدة اتصالات عبر الفيديو مع الشركاء لمناقشة مواصلة دعم أوكرانيا، وأكد على أن "بايدن لا ينوي زيارة كييف على الرغم من إلحاح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".