نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- اعلان موعد اجازة عيد الفطر 2022/1443 في السعودية حسب بيان الملك سليمان للقطاع العام والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل:- اعلان موعد اجازة عيد الفطر 2022/1443، ينتظر الكثير منا أجازة عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن بداية موعد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443/2022، والتى تبدأ من يوم الأحد 30 رمضان 1443 هـ، الموافق 1 من مايو2022 ونهايتها يوم الاربعاء 3 شوال 1443 هـ، طبقا للبيان الرسمي الصادر من قبل هيئة الخدمات المدنية في السعودية.

عاجل:- اعلان موعد اجازة عيد الفطر 2022/1443

تبدأ إجازة عيد الفطر بالنسبة لطلاب المدارس من يوم الاثنين الموافق 25 أبريل 2022، كما تستمر هذه الإجازة لمدة 13 يوماً، على أن يكون الرجوع إلى استكمال الدراسة يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، وعلى نحو آخر تكون اجازة الموظفين فى القطاع الحكومي يوم الأحد الموافق 30 رمضان 1443 ، على أن تكون بداية عملهم عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وهو يوم 7 من شوال 1443، وذلك بالنسبة لموظفي قطاع الحكومي، وفقاً لبيان الجهات المسؤولة داخل المملكة العربية السعودية

اعلان موعد إجازة عيد الفطر 2022 بالبنوك السعودية

أعلن البنك المركزي السعودي أن إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك بدايتها أخر يوم عمل وهو يوم 28 أبريل 2022 الموافق 27 رمضان 1443 هـ على أن يستأنف موظفى البنوك وظائفهم يوم 7 شوال 1443

بعد أن تنتهى إجازة عيد الفطر سوف تعود البنوك لمواعيد عملها كما كانت، وفي المعتاد تكون الإجازة الأسبوعية والرسمية للبنوك يومي الجمعة والسبت ونظام العمل البنوك السعودية من يوم الأحد إلى يوم الخميس حيث يبدأون من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 5:00عصراً.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 السعودية

صرحت المؤسسات الفلكية الرسمية بكل دولة، عن استقبال الدول العربية لعيد الفطر المبارك في الثاني من مايو المقبل، مما ادى الى دفع هذا الأمر إلى دفع كثيرون للبحث عن توقيت صلاة العيد، وكيفية أدائها ومن المفترض أن تُقام شعائر صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:53 صباحًا وفق التوقيت المحلي للسعودية، والذي يختلف تقديمًا وتأخيرًا حسب موقع المنطقة داخل المملكة.

الى هنا عزيزى القارئ اتمنى أن نكون وضحنا موعد إجازة عيد الفطر بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي والبنوك وطلاب المدارس، بالإضافة إلى موعد صلاة عيد الفطر المبارك.