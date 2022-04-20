here موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الاقسام والجامعات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 نكشفه ونستعرضه مع حضراتكم الان فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل من قبل عدد كبير من الطلاب والطالبات لاجل اجراء البحث عن خطوات الحصول على تلك النتائج التي بإمكانكم الحصول عليها الان على هيئة ملفات pdf بعد التأكيد الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على الانتهاء الرسمي من عمليات رفع تلك النتائج على شكل نستعرضه ونوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي

يبحث ويتابع عدد كبير من الطلاب والطالبات حالياً على طرق وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعدما أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الطلاب حالياً أصبحت محملة على شكل ملفات pdf على ان نوضح ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز كيفية الحصول على تلك النتائج، حيث قد انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من أعمال تلقي رغبات الطلاب لتحديد معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية وكذلك شروط القبول الموازي على نحو نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض ونتابع الان مع حضراتكم خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي الكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين على الشكل التالي:-

الخطوة الأولى:- هي خطوة فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي من هنا

الخطوة الثانية:- هي خطوة ادخال بيانات الطالب أو الطالبة التي تشمل اسم الطالب-رقم الامتحاني- المحافظة التابع اليها الطالب

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة استعلام لتكون أمامكم النتائج على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق