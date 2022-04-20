جدة - نرمين السيد - أعلن الناطق باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن سلاح الجو الروسى قصف 73 هدفًا عسكريًا أوكرانيًا اليوم الأربعاء، بما فى ذلك مستودعين لأسلحة صاروخية ومدفعية وذخيرة فى دونيتسك.





وقال الناطق فى تصريحات أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية: "ضرب الطيران العملياتى التكتيكى التابع للجيش الروسى 73 منشأة عسكرية أوكرانية خلال النهار، بينها مستودعتان أسلحة صاروخية ومدفعية وذخيرة فى بلدتى شيفتشينكو وكومار فى دونيتسك الشعبية". وأضاف: "أصابت صواريخ عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية 12 منشأة عسكرية أوكرانية، وتم تدمير نقطتى اسناد للقوات الأوكرانية فى بلدتى غوساروفكا وأندريفنا، وثلاث نقاط تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية فى أرخانجيلوفكا وكراماتورسك وسيليدوفو، فضلاً عن ستة معاقل للتشكيلات القومية فى منطقة بوباسنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلاح الجو الروسى يستهدف 73 منشأة عسكرية لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.