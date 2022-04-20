مقتل اثنين وفقدان 8 آخرين جراء انفجار بمنجم فحم فى بولندا

جدة - نرمين السيد - وقال "توماش كودنى" رئيس الشركة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأربعاء إنه على إثر انفجارين نقل 21 شخصا إلى المستشفى ولا يوجد أى اتصال مع ثمانية أشخاص يعملون فى الطبقة السفلية من المنجم.

وأضافت الشركة أن الانفجار وقع بعد فترة وجيزة من منتصف الليل على عمق ألف متر وكان 42 من عمال المنجم فى المكان فى ذلك الوقت ونقل 12 إلى مستشفى ويعانى أغلب المصابين من حروق.