بث مباشر.. مناظرة تلفزيونية بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وستجرى جولة الإعادة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، فى الـ24 من أبريل 2022، حيث تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون على 28.1% من الأصوات، وحلت مرشحة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪.

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