روسيا تختبر صاروخ "سارمات" العابر للقارات بنجاح

روسيا تختبر صاروخ "سارمات" العابر للقارات بنجاحأعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، عن اختبار ناجح للصاروخ الجديد العابر للقارات "سارمات".

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، قولها: إنه "في تمام الساعة 15:12 بتوقيت موسكو من بعد ظهر اليوم، تمّ من محطة بليسيتسك الفضائية التجريبية الواقعة في مقاطعة أرخانجيلسك، إجراء إطلاق ناجح للصاروخ الباليستي العابر للقارات "سارمات" من منصة ثابتة تحت الأرض".

وجاء في البيان العسكري: إنّ "عملية الإطلاق نجحت بالكامل.. وقد تمّ تأكيد الخصائص التصميمية في جميع مراحل رحلة الصاروخ، كما وصلت الرؤوس القتالية التجريبية إلى المنطقة المعينة في ميدان تجارب "كورا" في شبه جزيرة كامتشاتكا".

وأضاف البيان: إنّ "هذا الإطلاق هو الأول في برنامج الاختبارات الحكومية، وبعد الانتهاء من برنامج الاختبارات، سيدخل نظام صواريخ "سارمات" الخدمة ضمن قوات الصواريخ الاستراتيجية".

وشدّد البيان على أنّ الصاروخ الجديد يتمتع بـ"مواصفات فريدة تتيح له اختراق كل منظومات الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية".. موضحاً أنّ "سارمات" يعدّ الصاروخ الأقوى والأبعد مدى على مستوى العالم، و"سيعزز بشكل ملموس القدرات القتالية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية".

ويعتبر صاروخ "سارمات" من أقوى الصواريخ الباليستية في العالم، "سواء لجهة السرعة والمدى أم لعدد الرؤوس النووية التي يستطيع حملها".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لإطلاق الصاروخ سارمات اليوم.