غوتيريش يدعو لوقف الإجراءات الاستفزازية في القدس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن شعوره المستمر بالقلق العميق إزاء تدهور الوضع في القدس، ولا سيما الحوادث في الأماكن المقدسة وحولها، داعيا إلى وقف هذه الاستفزازات فورا.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، ذكر بيان صادر عن المتحدث باسم غوتيريش أن الأمين العام منخرط بنشاط مع القادة لفعل كل ما في وسعهم لخفض التوترات، وتجنب الأعمال والخطابات التحريضية، واستعادة الهدوء.

ووفقاً للبيان، جدد الأمين العام التأكيد على وجوب التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه والحاجة إلى “تجنب الاستخدام المفرط للقوة ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب، مثل المستوطنات وعمليات الإخلاء، التي يمكن أن تقوض حل الدولتين”.

وكان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند قد التقى أمس الثلاثاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقد وصف في تغريدة على موقعه الخاص على تويتر اللقاء “بالبناء”، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لتهدئة الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس.