بينيت: مسيرة الأعلام ستقام في موعدها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت أن مسيرة الأعلام ستقام في "يومها المعتاد" في نهاية مايو، بعد إعلان أنصار اليمين المتشدد تنظيمها مساء اليوم الأربعاء في القدس القديمة.

وقال بينيت في تصريح إن "مسيرة الأعلام ستقام في يومها المعتاد، يوم القدس (نهاية مايو)، والشيء الرئيسي هو الحفاظ على السلامة المستوطنين في القدس"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن تجاهل أن هذه فترة حساسة للغاية ومتفجرة. نحن نديرها بحساسية".

وكانت مكتب بينيت أعلن في وقت سابق اليوم أنه قرر منع النائب اليميني المتشدد إيتمار بن غفير من الوصول مساء اليوم إلى باب العامود للمشاركة في المسيرة، وذلك تلبية لتوصية من وزير الأمن الداخلي ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي "كان" عن مسؤولين أمنيين قولهم إن قرار بينيت يهدف إلى منع الانجرار إلى جولة تصعيد جديدة محتملة مع قطاع غزة، كما حصل في العام الماضي.