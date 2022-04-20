نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعديل بداية اجازة عيد الفطر للطلاب 1443 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين حول المملكة العربية السعودية عن تفاصيل تعديل بداية اجازة عيد الفطر للطلاب 1443 لكي يتعرفون عليها بشكل جيد، نظرًا لاقتراب موعدها فوزارة التعليم تعمل على توفير كافة المعلومات التي تخص الدراسة مُسبقًا لكي يستعد لجميع الأمور الطلاب جيدًا، ولكن أمس تم إصدار العديد من الأوامر الملكية والتي كانت من ضمنها إحداث تعديل في بداية إجازة عيد الفطر والتي سوف نوضحها خلال مقالنا هذا.

تفاصيل تعديل بداية اجازة عيد الفطر للطلاب 1443

تم أصدار أمر ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين أمس عن تعديل بداية إجازة عيد الفطر لكي تُصبح بدايةً من 21 أبريل وحتى 25 أبريل وتستمر حتى 7 شوال القادم وبعدها سيعودون مرة أخرى للدراسة لاستكمال باقي الترم الدراسي الجاري وجاء هذا القرار تخفيفًا على الطلاب ولكي يستمتعون بشكل أكبر مع ذويهم بعيد الفطر المٌبارك وسوف يعودون مرة أخرى في 7 شوال فبهذا تكون مدة الإجازة 16 يوم بدلاً من 13.

متى بداية الدراسة 1444

تم حذف رسالة كانت تنبثق أمام مستخدمي نظام نور الإلكتروني كانت تتضمن تاريخ بدء العام الدراسي القادم 1444، ولكن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودي لم تُعلن عن أي تفاصيل تتعلق بالعام المقبل سواء حضوري أم عن بُعد وهل سيتضمن ثلاث فصول أم فصلين وغيرها من التفاصيل الأخرى التي تخص سير العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة للإجازة الصيفية للطلاب فهي أيضًا غير مُحددة المُدة حتى الآن نظرًا لعدم معرفة الموعد المُقرر لبدء العام القادم 1444 ففي حال إعلان وزارة التعليم عنها سوف نوفيكم به مباشرةً لأن تحديد الموعد سيترتب عليه معرفتنا لمدة الإجازة الصيفية حتى يعودون مرة أخرى للدراسة العام المقبل.

متى ينتهي الترم الثالث

أن نهاية الترم الثالث ستكون 1 ذو الحجة الموافق 30 يونيو القادم بعد الخضوع للاختبارات النهائية للفصل الأخير لكافة المراحل التعليمية في السعودية، فسوف يحصل الطلاب على إجازتين مطولتين خلال هذا الترم الجاري وبعدها سيحصلون على أطول إجازة وهي الإجازة الصيفية للطلاب والغير مُحددة المُدة وفي حال إعلان وزارة التعليم السعودي سوف نوفيكم بة مباشرةً عقب إعلانها.