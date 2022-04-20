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عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث في هذا التوقيت عبر مؤشرات البحث في جميع انحاء العراق في هذا للتوقيت للتعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 في جميع محافظات العراق، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات خلال الفترة الأخيرة بجميع المحافظات بشكل عام، حيث كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد بدأت في تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب تمهيدا لطرح النتائج بشكل الكتروني من خلال الموقع المعلن رسميا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 عبر موقع نتائجنا.
نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 بالعراق
أنتهى طلاب الصف الثالث المتوسط الخارجي في جميع انحاء العراق من اداء امتحانات العام الدراسي الجاري 2022 بجميع المدارس المختلفة خلال الفترة الأخيرة، والتي اداها الطلاب بناء على الضوابط والإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية والتي يتم الالتزام بها من جانب جميع المحافظات، حيث انطلقت على الفور عمليات تصحيح الامتحانات بجميع مراكز ولجان التصحيح في كافة انحاء العراق، ليتم رصد النتائج الخاصة بالطلاب تمهيدا لاعتماد النتائج وطرحها الكترونيا خلال الساعات القليلة المقبلة من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية.
رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالحصول على نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط الخارجي في العراق، كما اشارت الى ان نتائج الطلاب سوف يكون الإعلان عنها أيضا من خلال موقع نتائجنا الالكتروني المخصص لنتائج المراحل الدراسية المختلفة.
رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 عبر موقع نتائجنا
يمكن استخراج كافة نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 في جميع انحاء العراق بسهولة من خلال موقع نتائجنا الالكتروني برقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول مباشرة الى موقع وزارة التعليم العرقية الالكتروني.
- يتم اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.
- اختيار نتائج الطلاب.
- يتم اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي في العراق.
- ادخال الرقم الامتحاني بشكل صحيح ومن ثم اختيار ايقونة الحصول على النتيجة.
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