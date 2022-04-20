وزير الدفاع الصيني لنظيره الأمريكي: كفوا عن الاستخفاف بقدراتنا وقضية تايوان قد تدمر علاقاتنا

ناقش وزيرا الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والصيني وي فنغ خه، هاتفيا العلاقات العسكرية بين واشنطن وبكين، والقضايا الأمنية في المنطقة، والوضع في أوكرانيا.

وجاء في بيان للبنتاغون أن الوزيرين "ناقشا العلاقات الدفاعية الأمريكية الصينية والقضايا الأمنية في المنطقة، والغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا".

ونقلت وكالة "تاس" عن وزير الدفاع الصيني قوله لنظيره الأمريكي إن "على الولايات المتحدة التوقف عن الاستخفاف بعزيمة الصين وقدرتها"، محذرا من أنه "إذا تم حل قضية تايوان بطريقة غير مقبولة، فسيكون لها تأثير مدمر على العلاقات الصينية الأمريكية".

كما دعا الوزير الصيني الولايات المتحدة إلى التوقف عن استخدام القضية الأوكرانية كذريعة لإلقاء اللوم على بكين.