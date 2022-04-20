السعودية تدين الهجوم الإرهابى المزدوج فى النيجر

جدة - نرمين السيد - أعربت السعودية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى المزدوج الذى وقع على مركز الشرطة الحدودى ببلدة "بيتيلكولى"، ومعسكرا للحرس الوطنى النيجرى بمحافظة "جادو" بجمهورية النيجر، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.





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