صحيفة فرنسية: ماكرون يظل المرشح الأوفر حظا فى السباق الرئاسى

جدة - نرمين السيد - ونبهت الصحيفة فى تقرير أصدرته بهذا الشأن، إلى أن الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته تصدر جميع استطلاعات الرأى، فضلا عن اتساع الفجوة التى تفصله عن منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان فى الأيام الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى المناظرة التليفزيونية التى ستجمع بين ماكرون ولوبان فى وقت لاحق اليوم، قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها الأحد القادم، منوهة إلى أن هذه المناظرة تعد الأولى للمرشحين قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأضحت أن "ماكرون ولوبان" قد تواجها من قبل فى مناظرة قبيل انتخابات 2017 التى سارت لصالح ماكرون، لكن التوقعات بأن المناظرة الجديدة ستكون أصعب على الرئيس الفرنسى، لأن لوبان استعدت جيدًا.

ونوهت الصحيفة إلى أن سياق النقاش بين الجولتين الرئاسيتين سيكون مختلف تمامًا عن سياق عام 2017 بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان كون الطرف الأول هو رئيس منتهية ولايته لم يعد يجسد الحداثة ولديه سجل حافل وأخطاء معروفة لدى الفرنسيين.

وأشارت "ليزيكو" فى تقريرها إلى أنه ينبغى على مارين لوبان أن تبدو أفضل مما كانت عليه فى 2017 فى حين يجب على ماكرون الحفاظ على تقدمه دون ارتكاب أخطاء.

وأوضح التقرير أنه وقبل أربعة أيام من موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، يبقى هناك غموض، لا سيما حول نسبة المشاركة وأصوات الناخبين الذين أيدوا المرشح اليسارى الراديكالى جان لوك ميلينشون، الحاصل على نحو 22 فى المائة فى الجولة الأولى.. وهذا ما يفسر تطلع ماكرون ولوبان، نحو اليسار لاستقطاب ناخبى ميلانشون، الذين بإمكانهم إحداث الفرق فى الجولة الثانية يوم الأحد المقبل.

ووفقاً لاستطلاع رأى نُشر فى وقت سابق اليوم فإن 36% من الفرنسيين يتطلعون إلى هذه المناظرة التلفزيونية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، حيث يؤكد 14% منهم أنه ينتظر هذه المواجهة "لتحديد المرشح الذى سيصوت له يوم الأحد المقبل".