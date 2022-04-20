الجمعية التونسية لعلوم الفلك: أول أيام عيد الفطر 2 مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر اليوم عن الجمعية التونسية لعلوم الفلك صعوبة رصد هلال شهر شوال 1443هجرى مساء يوم 30 أبريل الجارى سواء بالعين المجردة أو بالاستعانة بالآلات والأجهزة البصرية من كل البلاد الإسلامية، وأن أول رصد للهلال سيكون مساء الأول من مايو المقبل من خلال الاستعانة بالآلات والأجهزة البصرية مع إمكانية رصده بصعوبة بالغة من غرب العالم الإسلامى.

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