مصرع وإصابة 25 شخصا جراء انفجار فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية، أن الانفجار وقع ليل الثلاثاء داخل سوق ماشية مزدحم بإحدى المناطق التابعة لولاية "تارابا". وتابعت الشبكة أن ثلاثة أشخاص توفوا على الفور بموقع الانفجار، فيما توفى ثلاثة آخرون لاحقا، مشيرة إلى أن المصابين يعانون من جروح خطيرة.

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