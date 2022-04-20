الطبيب المرافق للملك : نتائج العملية مثالية ولا نتوقع أية مضاعفات مستقبلية

دوت الخليج :- طمأن استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري في الخدمات الطبية الملكية الطبيب المقدم راكان اللوزي المرافق لجلالة الملك عبدالله الثاني في مستشفى بمدينة فرانكفورت الألمانية، أن الوضع الصحي لجلالته بعد إجراء العملية الجراحية الصعبة والمعقدة ممتاز، وأن جميع الأعراض التي سبقت العملية، والتي أدت إلى الوصول إلى التشخيص واتخاذ قرار العلاج الجراحي لجلالته قد اختفت تماما.

وقال اللوزي في مقابلة على قناة المملكة اليوم الثلاثاء إنه تم إجراء العملية الجراحية لجلالة الملك في الوقت المناسب دون إي تأخير والحمد لله كانت النتائج مثالية.

وقال "لا نتوقع أن يكون هناك أية مضاعفات مستقبلية كون الضغط الذي كان على النخاع الشوكي قد أزيل تماما، ونحن نوصي أن يكون هناك فترة راحة وبعض المعالجات الطبيعية من أجل ضمان أن تبقى النتائج المثالية".