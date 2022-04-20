تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة الخميس والجمعة المقبلين

دوت الخليج :- أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الخميس والجمعة المقبلين.
وقالت إن معبر الكرامة يعمل خلال يومي الخميس والجمعة 21 و22 من الشهر الجاري، من الساعة الثامنة صباحا، ولغاية الثانية عشرة ظهرا، وذلك بسبب الأعياد اليهودية.
وشددت على ضرورة التزام المسافرين بكافة إجراءات السلامة العامة، حفاظا على صحتهم، وللوقاية من فيروس “كورونا”، وترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الازدحام.
تلفزيون الفجر
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