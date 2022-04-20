نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف اكرامية الضمان الاجتماعي 1443 والفئات المُستفيد من معونة رمضان في المقال التالي
خادم الحراميه قد أعلن عن الإكرامية للأشخاص الذين يستفيدون من الضمان الاجتماعي بالسعودية، فالإكرامية تساعد أفراد كثيرين مشتركين بالضمان، للأشخاص الذين ينتمون لأسر فقيرة ومحدودة الدخل حتى تساعدهم على التحمل لجميع أعباء الحياة، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنتحدث إليكم عن موعد صرف اكرامية الضمان الاجتماعي وما تحتاج إليه من معلومات حول هذا الأمر.
موعد صرف اكرامية الضمان الاجتماعي
إن الحقيقة الواضحة بأنه لم يعلن إلى الآن أي تفاصيل عن ميعاد النزول لمكرمة الملك من قبل أي جهة رسمية، ولكن هناك مصادر غير رسمية قالت بأنها ستكون بالأيام القادمة، ولكن حتى وقتنا هذا لم يُصدر أي أمر رسمي لصرفها لمستفيدي الضمان سواء القديم أو الجديد.
طريقة التسجيل بإكرامية الملك
بإمكان جميع المواطنين أن يسجلوا بالضمان الاجتماعي ليحصلوا على اكرامية الملك، وإليكم خطوات التسجيل وهي كالآتي:
- تدخل أولاً لموقع الضمان، وتضغط فوق تسجيل الدخول.
- تختار من بعد ذلك التسجيل، وتضيف رقم الهوية.
- تدخل تاريخ الميلاد، وتنشئ كلمة سر وتؤكدها، وتقوم بإدخال رمز التحقق.
- توافق بعد ذلك على الإقرار، وتضغط على كلمة تسجيل، وتتبع التعليمات المطلوبة.
- تسجل الدخول بالبوابة، وتدخل المعلومات المطلوبة، وتتحقق من جميع البيانات.
- تضغط فوق كلمة تقديم البيانات وبعد ذلك تملأ بيانات المنزل.
- تستكمل البيانات المطلوبة وتعود لواجهة الحساب.
- تضغط بعدها على كلمة تسجيل في الضمان.
المستفيدين من المكرمة الملكية
لقد تم تحديد الفئات التي يمكنها أن تستفيد من مكرمة الملك، وإليكم هذه الفئات وهي كالآتي:
- أولاً الأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة أي ليس لديهم أي قدرة على العمل بسبب العجز الدائم أو المؤقت أو الإعاقة.
- الأسر الغير معولة من المطلقة التي لديها أبناء أرمله ومعها أيتام، الأسر التي تم هجرها، الأسر المعلقة، أسرة الشخص المفقود أو الغائب وأسر المدمنين.
- امرأة لا تجد من يعولها معلقة، أرملة، مهجورة، مطلقة، زوجها غائب، أو تم فقده، وزوجة الشخص.
- الأيتام سواء أيتام الأب أو الأبوين أو أيتام ولا يعرفون والدهم أي مجهولين الأب.
- أصحاب بطاقات التنقل يمكن لهم أيضاً أن يحصلوا على مكرمة الملك..
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