إصابة ملكة بلجيكا بفيروس كورونا

قال القصر الملكي في بلجيكا اليوم الأربعاء إن الفحوص أثبتت إصابة الملكة ماتيلد، بكوفيد-19 مطلع الأسبوع.وأضاف "الملكة بصحة جيدة وتتبع توصيات طبيبها" وقال البيان إن الإصابة بدون أعراض تقريبًا.

وألغت ماتيلد (49 عامًا)، ملكة بلجيكا منذ عام 2013، كل أنشطتها العامة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وزاد عدد حالات دخول المستشفى بسبب كوفيد-19 في بلجيكا الشهر الماضي عندما رفعت البلاد تقريبًا كل القيود المتصلة بالجائحة ومع ذلك يبدو أن الرقم آخذ في الانخفاض مجددًا.

وفي سياق آخر أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء أن البر الرئيسي سجل 19927 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، منها 2761 إصابة بأعراض و17166 بدون أعراض.

ويأتي هذا مقارنة مع 21600 إصابة قبل يوم منها 3316 إصابة بأعراض و18284 بدون أعراض.

وسجل البر الرئيسي في الصين 191112 إصابة مؤكدة بكورونا حتى الآن.

وسجلت الصين سبع وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4655.