قال القصر الملكي في بلجيكا اليوم الأربعاء إن الفحوص أثبتت إصابة الملكة ماتيلد، بكوفيد-19 مطلع الأسبوع.وأضاف "الملكة بصحة جيدة وتتبع توصيات طبيبها" وقال البيان إن الإصابة بدون أعراض تقريبًا.
وألغت ماتيلد (49 عامًا)، ملكة بلجيكا منذ عام 2013، كل أنشطتها العامة حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وزاد عدد حالات دخول المستشفى بسبب كوفيد-19 في بلجيكا الشهر الماضي عندما رفعت البلاد تقريبًا كل القيود المتصلة بالجائحة ومع ذلك يبدو أن الرقم آخذ في الانخفاض مجددًا.
وفي سياق آخر أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء أن البر الرئيسي سجل 19927 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، منها 2761 إصابة بأعراض و17166 بدون أعراض.
ويأتي هذا مقارنة مع 21600 إصابة قبل يوم منها 3316 إصابة بأعراض و18284 بدون أعراض.
وسجل البر الرئيسي في الصين 191112 إصابة مؤكدة بكورونا حتى الآن.
وسجلت الصين سبع وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4655.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة ملكة بلجيكا بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.