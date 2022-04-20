إيطاليا تدين التفجيرات التى استهدفت مدرسة بالعاصمة الأفغانية كابول

جدة - نرمين السيد - وأعربت الخارجية الإيطالية - فى تغريدة لها على موقع "تويتر"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى" - عن تضامنها مع أسر الضحايا، وعن أملها فى وقف العنف ضد المدنيين.

وكان 6 أشخاص على الأقل قد لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح، أمس الثلاثاء، فى 3 انفجارات بمدرسة ثانوية غرب العاصمة الأفغانية كابول.