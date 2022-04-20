رئيس النمسا يؤكد التزام بلاده والاتحاد الأوروبى بدعم حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس النمساوى فى تصريحات له اليوم الأربعاء - عقب استقبال جوما إكسيبايا زعيمة السكان الأصليين فى إكسيبايا فى غابات الأمازون المطيرة فى شرق البرازيل - إن غابات الأمازون المطيرة معروفة باسم "رئتى الأرض" ولها أهميتها بالنسبة لحماية المناخ العالمى. واستمع الرئيس النمساوى لشرح من إكسيبايا عن التهديد المستمر لشعبها وللشعوب الأصلية الأخرى من جانب المنقبين عن الذهب بشكل غير قانونى، مشددا على أنه لا يمكن ضمان حماية غابات الأمازون المطيرة إلا إذا تم إيقاف الاستغلال المفرط والتعدين غير القانونى للذهب.

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