الرئيس العراقى يؤكد أهمية وضع خطط الإصلاح الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب الإعلامى للرئيس صالح - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الرئيس صالح استقبل اليوم بقصر السلام ببغداد، وزير التخطيط العراقى خالد بتال، حيث تم استعراض سير عمل الوزارة والخطط الموضوعة لرفع مستوى أداء المؤسسات، ومعالجة المسائل التى تواجه الوزارات فى النهوض بالمهام المناطة بها.

وأشار صالح إلى الدور المهم لوزارة التخطيط فى وضع خطط التنمية والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وتنمية الموارد البشرية والسياسات السكانية عبر البحوث والدراسات طبقا لأولويات المواطنين، مؤكدا أهمية إصلاح القطاعين العام والخاص وتذليل المصاعب التى تقف أمام ذلك، وضرورة معالجة وتخفيف مشاكل السكن والبطالة والفقر.