نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الملك سلمان يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر في السعودية و إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة الملك سلمان يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر في السعودية لكافة الموظفين قررت من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية لموظفي القطاع الخاص، و أن توجيه خادم الحرمين الشريفين يأتي حرصاً منه على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وبناء على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للقطاعين الخاص وغير الربحي، حيث تحدد أن عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية هو 4 أيام بدء من تاريخ 29 رمضان 1443 وتستمر إجازة عيد الفطر القطاع الخاص حتى تاريخ بداية يوم 2 شوال 1443 الموافق ليوم الثلاثاء تاريخ 3 مايو 2022، كما يمكن التعرف علي شروط التسجيل في نظام العمل المرن 1443 وطريقة احتساب ساعات العمل في التأمينات الاجتماعية.

الملك سلمان يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تقديم إجازة عيد الفطر في البلاد لطلاب المدارس والجامعات، لتبدأ من يوم 21 رمضان الجاري بدلا من 25 من الشهر ذاته كما كان مقررا سابقا، كما أعلن أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20/ 9/ 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21/ 4/ 2022، ثم وكان من المقرر أن تبدأ إجازة العيد من يوم 25 رمضان الذي يصادف 26 أبريل الجاري، فيما بقي موعد انتهاء الإجازة يوم 6 شوال المقبل، والذي يصادف 7 مايو المقبل.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2022

حدد نظام العمل الجديد في المملكة العربية السعودية إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 1443 لمدة 4 أيام تبدأ من 29 رمضان الموافق ليوم السبت 30 أبريل 2022 وتستمر لمدة 4 أيام متتالية، ويحق لصاحب العمل الطلب من موظفي القطاع الخاص الدوام في أيام الإجازة على أن يتم تعويض الموظفين بساعات العمل الإضافية تبعاً للوائح العمل المنصوص عليها في قانون العمل الجديد.

مواعيد دوام رمضان الحكومي 1443 بالسعودية

إن مواعيد الدوام في شهر رمضان للموظفين تختلف من مؤسسة حكومية إلى أخرى، وفيما يلي مواعيد الدوام الرسمية للموظفين في المجال الحكومي داخل المملكة العربية السعودية:

ساعات فتح مزاد سوق الأسهم السعودي: من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 1:00 ليلا. ثم ساعات عمل مراكز تحويل الأموال في البنوك: من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 عصرا. ساعات العمل بالقطاع الحكومي: من الساعة 9:30 صباحا حتى 4:30 بعد الظهر. ثم ساعات المصارف: من الساعة 10:00 صباحا حتى 4:00 عصرا. ساعات عمل السوق المالية السعودية: 10:00 صباحا حتى 3:00 عصرا. ثم افتتاح المزاد الختامي البورصة السعودية: 3:00 صباحا إلى 3:00 عصرا.

طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 1443

يتم التسجيل والاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج لعام 1443 من خلال اتباع عدة خطوات وفق الترتيب الآتي:

الدخول إلى رابط التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج العودة إلى المدارس. ثم النقر على تبويب مدرستي تبرمج. الضغط على سجل الآن . ثم اختيار حساب مايكروسوفت المراد من خلاله التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج. إدخال كلمة مرور حساب مايكروسوفت. ثم تسجيل الدخول بحساب الطالب. النزول إلى الأسفل واختيار أحد المشاريع. ثم الضغط على مشروع تصميم مدينة نيوم من ماين كرافت أو مشروع تصميم تطبيق لابتكار حلول صديقة للبيئة. الضغط على التسجيل الآن. الموافقة على الشروط والأحكام. إدخال بيانات الطالب وهي اسم الطالب والبريد الإلكتروني واسم المدرسة. ثم النقر على التالي. النقر على تبويب التسجيل في المشروع.

والجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثالث في السعودية يشمل على 3 إجازات مدرسية مطولة، الأولى هي إجازة عيد الفطر، والإجازة الثانية تبدأ بنهاية دوام (الثلاثاء) الموافق 23 شوال، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة، فيما تبدأ الإجازة المدرسية المطولة الثالثة بنهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 15 من ذي القعدة، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة وتعد آخر الإجازات المطولة خلال العام الدراسي الحالي.