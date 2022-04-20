نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة المواطن السعودي من منصة سلفة خلال شهر رمضان قرض وتمويل فوري 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة سلفة من أهم منصات تمويل المواطن في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها الكثير من الخدمات التي من بينها تقديم قرض وتمويل بحد أدنى 1000 ريال سعودي وبقيمة 5000 ريال سعودي بحد أقصى وبالتالي يكون بإمكان العديد من المواطنين الاستفادة من ذلك التمويل ويمكن الحصول على تمويل شخصي طارئ من منصة سلفة السعودية من خلال التقديم عليه من الموقع الرسمي للمنصة، هذا التمويل لا يحتاج الى كفيل أو تحويل راتب، منصة سلفة توفر التمويل الشخصي دون الحاجة إلي ضامن، مع توفير التمويل الشخصي في أقل من 15دقيقة.

تمويل منصة سلفة قرض المواطن

يتميز تمويل منصة سلفة بالكثير من المزايا وتتمثل تلك المزايا في الجدولة المريحة للمستفيد من القرض أو التمويل المتاح من المنصة، حيث أن المنصة تعمل على جدولة مبلغ التمويل شهريا مع كل راتب شهري بهدف ترتيب الالتزامات وتساعد سلفة في توفير طرق الحماية للمواطن، يكون ذلك من خلال توفير تشفير البيانات من خلال الإنترنت، ووضع لوحة تحكم هدفها توضيح البيانات بشكل يومي وبكل سهولة، كما أيضاً يمكن الإيداع في الحساب الخاص للمتقدم بعد اكتمال طلب التمويل أو طلب القرض.

شروط الحصول على سلفة المواطن قرض 5000 ريال سعودي

لكي يتم التقديم على سلفة المواطن والحصول على تمويل شخص وقرض مساعدة فوري خلال شهر رمضان وقبل عيد الفطر يحتاج في المتقدم أن يكون مؤهلاً للذلك بتوافر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل راتب المتقدم عن 5000 ريال سعودي شهرياً.

أن يتراوح عمر مقدم طلب التمويل من 23 عام كحد أدنى إلى 60 عام كحد أقصى.

يشترط ألا تقل مدة خدمة المتقدم في مقر عمله عن 3 أشهر في القطاع الحكومي و 6 أشهر في القطاع الخاص.

خطوات سداد التمويل الشخصي من منصة سلفة

يمكن سداد التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة للمواطن السعودية من خلال دفعات شهرية عبر حساب منصة سلفة، مع التنبيه على وقت السداد من خلال ارسال رساله على الجوال أو من خلال البريد الإلكتروني، وفقا للتقويم الموجود في الحساب الشخصي في المنصة، كما أيضاً يمكن الحصول على قرض شخصي أخر ولكن بعد أن يتم سداد نصف الدفعات الشهرية، وعدم وجود أي مبالغ قد التقاعس فيها من الشهور السابقة.

كيفية الحصول على تمويل سلفة 1443

يجب اتباع بعض الخطوات للحصول على تمويل وقرض سلفة الفوري وتتلخص تلك الخطوات في الآتي: