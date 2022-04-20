نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة غير مأمونة..موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا كأس إيطاليا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا ، ضمن مباريات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم 2022/2021 ، يحتضن مساء الأربعاء 20 إبريل 2022، ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو الإيطالية، مواجهة قوية ونارية، تجمع فريقا فيورنتينا ويوفنتوس ، حيث سعى كلاهما للحاق بـ إنتر ميلان في نهائي الكأس الإيطالية ، من أجل لقب 15 للسيدة العجوز أو آخر رقم 7 بالنسبة للفيولا، وتبقى نتيجة لقاء الذهاب تحفظ للفريقين حظوظهما في ذلك، وإن كانت الأفضلية نسبيًا لليوفي.

نتناول في السطور القادمة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار، حول موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة 75 من كأس إيطاليا 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات يوفنتوس وفيورنتينا في الكأس الإيطالية .

مباراة يوفنتوس وفيورنتينا

مواجهة جديدة إذن، تنتظر عشاق وأنصار فريقا فيورنتينا ويوفنتوس ، في لقاء العودة من نصف نهائي كأس إيطاليا 2022 .

حيث أسفرت مقابلة الذهاب، عن فوز اليوفي بهدف بالنيران الصديقة في الـ90.

ويأمل الفيولا في طي صفحة لقاء الذهاب، من أجل انتفاضة قد تقوده إلى النهائي العاشر في تاريخه في كأس إيطاليا .

بينما يطمح اليوفي إلى الحفاظ أولًا على أفضلية الذهاب، ومن ثم الانطلاق للابتعاد في صدارة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب الغالي .

نستعرض في البداية ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس إيطاليا فيما يلي :

ننوه إلى أن الأفاعي نجحوا في حسم مباراة انتر ميلان وميلان ، ليكون الإنتر ناسيونالي الطرف الأول في المباراة النهائية.

نادي يوفنتوس

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي يوفنتوس الإيطالي .

والذي قطع نسبيًا نصف الطريق نحو النهائي 21 للفريق في كأس إيطاليا .