بأمر ملكي اجازة عيد الفطر 20 رمضان لجميع المدارس بالمملكة العربية السعودية

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اجازة عيد الفطر 1443 الفصل الدراسي الثالث 1443 وفق ما أعلنته وزاة التعليم السعودية تم تقديم موعده ليوم الخميس 21 أبريل 2022 الموافق 20 من شهر رمضان 1443 على أن تنتهي يوم السبت الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022 بعد صدور قرار ملكي سامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان تخفيفًا على طلاب وطالبات السعودية واستعدادًا لمناسك العشر الأواخر من رمضان بجميع المدارس السعودية وقد أوضح الخبير التعليمي عادل الحارثي أن الإجازة تشمل أيضًا المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وليس الطلاب والطالبات فقط.
وزارة التعليم اجازة عيد الفطر 1443 أولى اجازات الفصل الدراسي الثالث 2022
كذلك يضم الفصل الدراسي الثالث 2022 ثلاث إجازات رسمية للطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليمية بالسعودية ستبدأ أول اجازات الفصل النهائي غدًا الخميس مع انتهاء اليوم الدراسي الموافق 20 رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022 وستستمر مدة 13 يوم متواصلة حيث تنتهي يوم السبت الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022.
الاجازات الرسمية للمدارس خلال الفصل الثالث من العام الدراسي 1443 بالمملكة
في نفس السياق السابق ذكره فترتيب الإجازات الخاصة بالفصل الدراسي الأخير 2022 كالتالي:
- أولًا إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم الخميس 21 أبريل 2022 الموافق 20 من شهر رمضان 1443، وستنتهي يوم السبت الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022، ومدة أول إجازة 13 يوم متواصل.
- أيضًا إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 24 رمضان 1443 وتبدأ من يوم الأربعاء حتى يوم السبت.
- كذلك ثاني إجازة مطولة سيحصل عليها الطلاب بعد انتهاء اختبارات الفترة الثانية وهي يوم الأربعاء الموافق 16 ذي القعدة 1443هـ.
جدول إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 وزارة التعليم السعودي
إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة التعليم السعودي بقيادة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وضعت جدول إجازات الفصل النهائي للعام الدراسي 2022 بالمملكة كالتالي:
|بداية إجازة عيد الفطر
|20 من شهر رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|24 شوال 1443 الموافق 25 مايو 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|16 ذي القعدة 1443الموافق 15 يونيو 2022
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|1 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022
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