الضمان الاجتماعي المطور أعلن عن الحصول على معاش للمرأة المتزوجة، ويلزم توافر العديد من الشروط الأساسية المطلوبة للحصول على هذا المعاش المقدم، حيث أن سوف يتم الإيضاح عن الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية، للمستفيدين المستحقين المتقاعدين السعوديين وتوفير كافة الشروط اللازمة لاستحقاق معاش الضمان، ولذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن الحالات التي سوف يتم إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، بناءا على الشروط الواجب توافرها وهي :

في حالة إذا كان المستفيد فد أحد شروط الاستحقاق المبينة آنفاً . إذا كان تم رفع بيانات غير صحيحة بالمسجل في الضمان الاجتماعي. يلزم على المستفيد تحديث البيانات باستمرار. إذا كان المستفيد لديه القدرة على العمل، وبدء ظهور التكاسل، وعدم ممارسة عمل أو مهنة. إذا تم عرض عمل على المستفيد ويتم رفض العمل . إذا قام المستفيد بالتنازل عن معاش الضمان الاجتماعي لشخص آخر.

شروط الحصول على معاش الضمان للمتزوجة:

يجب على المتزوجة بلوغها سن الشيخوخة وهو 60 عاماً. يلزم على المتزوجة أن تقدم ما يثبت الإقامة داخل المملكة، سوأ كان إيصال دفع كهرباء أو عقد الإيجار. يمكن على المرأة المتزوجة الحصول على المعاش في حالة غياب الزوج وانقطاع الأخبار عنه نهائياً. في حالة عدم وجود ممتلكات من عقارات أو أراضي للمتزوجة المتقدمة في حالة تقديمها ما يثبت تعاطي الزوج للمخدرات، أو داخل أي منال إيواء والسجون، ووجود أبناء بينهما. إذا كانت المتزوجة طالبة التسجيل دخل، يجب أن يكون أقل من الحد المانع للضمان.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين بالمملكة، على أن يقوم المتقدم بتقديم طلب التسجيل للأشخاص المستفيدين المستحقين لكي يتم الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، وأضاف إلى ذلك أن يملك من العمر 35 عاماً فأكثر، ولذلك سوف يتم صرف معاش الضمان للأشخاص المستحقين الذين يتقدمون بطلب المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي المطور بالمملكة، وأكد علي أن يوجد العديد من الحالات اللازمة التي يتم التعامل معها بناءا على الاستفادة من كافة خدمات الضمان الاجتماعي المطور داخل السعودية.