نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 وطريقة إصدار الرخصة هيئة تقويم التعليم etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 هو أكثر ما يشغل تفكير الكثير من المعلمين، ممن هم على رأس العمل بالفعل أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس، وذلك مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، كما جاء في موقع العناية بالمستفيدين عبر “تويتر” عن موعد إعلان النتائج، وهو يوم الخميس القادم الموافق 21\04\2022، وسيتم إعلان نتائج الرخصة المهنية للوظائف التعليمية العام والتخصص.

ويتم الاستعلام عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية إلكترونياً عن طريق الولوج إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa، وسوف نشرح خلال السطور القادمة طريقة إصدار الرخصة المهنية للمعلمين وطريقة إستخراج النتيجة.

وتعد الرخصة المهنية من متطلبات العمل بمهنة التدريس وهي بمثابة شهادة مزاولة المهنية، وتستمر مدة هذه الشهادة سارية خمس سنوات ثم تجدد بعد ذلك، ويتم قياس المعايير والمفاهيم التربوية للسادة المعلمين عن طريق هذه الاختبارات، وهي اختبارات عامة لجميع المعلمين واختبارات خاصة في مجال التخصص فقط، وتهدف هذه الاختبارات إلى الارتقاء بمستوى المعلم وفق رؤية المملكة في تطوير التعليم في 2030.

مواعيد تهمك: ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 10, 2022

نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، عن طريق هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية، اليوم الخميس الموافق 21 من شهر أبريل الحالي 2022، لذلك تزداد عملية البحث عن رابط استخراج نتائج الرخصة المهنية وطريقة الاستعلام.

رابط استعلام الرخصة المهنية للمعلمين

يتم الاستعلام عن النتائج بخطوات سهلة وبسيطة وهذه الخطوات كالتالي:-

الدخول على رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب والنقر على نتائج الرخصة المهنية.

أو الدخول على رابط tpl.etec.gov.sa المباشر والاستعلام عن النتائج.

النزول إلى أسفل الصفحة الرئيسية والنقر على أيقونة الدخول عبر بوابة النفاذ الموحد”.

يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة والضغط على أيقونة “النتائج”.

هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa

تختص هيئة تقويم التعليم والتدريب بتقويم العملية التعليمية ومعرفة نواحي القصور لمعالجتها. كما أنها تختص بتدريب السادة المعلمين وتأهيلهم وعقد الاختبارات اللازمة لهم للارتقاء بهم. ويتم عن طريقها استخراج نتائج الرخصة المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التدريس.

طريقة إصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

بعد النجاح في اختبارات الرخصة المهنية يزداد البحث عن طريقة إصدار الرخصة المهنية للمعلمين. ويتم ذلك عن طريق الدخول على رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب. والنقر على أيقونة “إصدار الرخصة المهنية”.