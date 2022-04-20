إيطاليا: سنستمر بدعم أوكرانيا بمساعدات مباشرة بما فيها العسكرية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الإيطالى لورينزو غويرينى، إن بلاده ستواصل مساعدة أوكرانيا بالطرق التى قرر المجتمع الدولى اتباعها وهى العقوبات، والمساعدات المباشرة بما فيها العسكرية، مؤكدًا فى الوقت نفسه دعم جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضى يتسم بالشفافية والإنصاف.





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