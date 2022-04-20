الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول إطالة أمد المفاوضات

جدة - نرمين السيد - أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تحاول إطالة أمد المفاوضات مع روسيا، وترفض الرد السريع على المقترحات الروسية، مطالبة كييف بالبحث عن خيارات واقعية للاتفاقيات.





وقالت "زاخاروفا"، فى إحاطة إعلامية : "يشارك المفاوضون الأوكرانيون فى المفاوضات، ولكنهم يحاولون إطالة عملية التفاوض، فضلا عن رفضهم اتباع نهج بناء بشأن القضايا ذات الأولوية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية. وأضافت متحدثة الخارجية الروسية أن المفاوضات الروسية - الأوكرانية مستمرة، لحل الوضع فى أوكرانيا وضمان وضعها المحايد وغير التحالفى وغير النووى. وفى سياق آخر، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، أن موسكو لا تستبعد إمكانية قصف أراض روسية بمساعدة الأسلحة الأمريكية المقدمة لأوكرانيا. وقالت زاخاروفا، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية: "أعلنت الولايات المتحدة يوم 13 أبريل، عن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية "لأوكرانيا"، التى ستقصف لاحقاً، مدن جمهوريتى لوهانسك ودونيتسك وربما أراضى روسيا". وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربى، قال يوم أمس الثلاثاء، إن البنتاجون لا يستبعد إمكانية نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكى إلى أوكرانيا لدعمها عسكرياً، فى مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.

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