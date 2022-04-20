الخارجية الروسية تحذر من استمرار حظر تمويل بعثاتها الدبلوماسية بالخارج

جدة - نرمين السيد - وأوضح إيفانوف حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن "كل شئ سيتم بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، وبالتالى إذا أصبحت سفاراتنا غير قادرة على فتح حسابات وتغطية نفقاتها بما فى ذلك مرافقها، فإنه من المرجح سيتم اتخاذ تدابير مقابلة".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسى إلى أن وضع تمويل السفارات الروسية مازال معقدا بينما تعمل روسيا على حل الأزمة عن طريق البنك المركزى ووزارة المالية الروسية، لفك حظر الحسابات البنكية للسفارات الروسية فى عدة دول بالخارج.