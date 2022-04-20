التعليم إجازة عيد الفطر المبارك 1443 ونهاية دوام شهر رمضان للمدارس السعودية

التعليم إجازة عيد الفطر المبارك 1443 تم الإعلان عن تقديمها من قبل وزير التعليم السعودي معالي الوزير الدكتور حمد بن محمد آل شيخ بعد صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان تخفيفًا على طلاب وطالبات السعودية واستعدادًا لمناسك العشر الأواخر من رمضان فقد تقرر تقديم موعد اجازة عيد الفطر بجميع المدارس السعودية ليوم الخميس 21 أبريل 2022 الموافق 20 من شهر رمضان 1443 على أن تنتهي يوم السبت الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022، وقد أوضح الخبير التعليمي عادل الحارثي أن الإجازة تشمل أيضًا المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وليس الطلاب والطالبات فقط.

وزارة التعليم إجازة عيد الفطر المبارك 1443 الخميس

في نفس السياق السابق ذكره فترتيب الإجازات الخاصة بالفصل الدراسي الأخير 2022 كالتالي:

أولًا إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم الخميس الموافق 20 رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022، وستنتهي يوم السبت الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022، ومدة أول إجازة 13 يوم متواصل.

ستبدأ من يوم الخميس الموافق 20 رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022، وستنتهي الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022، ومدة أول إجازة 13 يوم متواصل. أيضًا إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 24 رمضان 1443 وتبدأ من يوم الأربعاء حتى يوم السبت.

يوم 24 رمضان 1443 وتبدأ من يوم الأربعاء حتى يوم السبت. كذلك ثاني إجازة مطولة سيحصل عليها الطلاب بعد انتهاء اختبارات الفترة الثانية وهي يوم الأربعاء الموافق 16 ذي القعدة 1443هـ.

جدول إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 بعد التعديل وزارة التعليم السعودي

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة التعليم السعودي بقيادة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وضعت جدول إجازات الفصل النهائي للعام الدراسي 2022 بالمملكة كالتالي: