نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم إجازة عيد الفطر المبارك 1443 ونهاية دوام شهر رمضان للمدارس السعودية في المقال التالي
التعليم إجازة عيد الفطر المبارك 1443 تم الإعلان عن تقديمها من قبل وزير التعليم السعودي معالي الوزير الدكتور حمد بن محمد آل شيخ بعد صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان تخفيفًا على طلاب وطالبات السعودية واستعدادًا لمناسك العشر الأواخر من رمضان فقد تقرر تقديم موعد اجازة عيد الفطر بجميع المدارس السعودية ليوم الخميس 21 أبريل 2022 الموافق 20 من شهر رمضان 1443 على أن تنتهي يوم السبت الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022، وقد أوضح الخبير التعليمي عادل الحارثي أن الإجازة تشمل أيضًا المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وليس الطلاب والطالبات فقط.
وزارة التعليم إجازة عيد الفطر المبارك 1443 الخميس
في نفس السياق السابق ذكره فترتيب الإجازات الخاصة بالفصل الدراسي الأخير 2022 كالتالي:
- أولًا إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم الخميس الموافق 20 رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022، وستنتهي يوم السبت الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022، ومدة أول إجازة 13 يوم متواصل.
- أيضًا إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 24 رمضان 1443 وتبدأ من يوم الأربعاء حتى يوم السبت.
- كذلك ثاني إجازة مطولة سيحصل عليها الطلاب بعد انتهاء اختبارات الفترة الثانية وهي يوم الأربعاء الموافق 16 ذي القعدة 1443هـ.
جدول إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 بعد التعديل وزارة التعليم السعودي
إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة التعليم السعودي بقيادة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وضعت جدول إجازات الفصل النهائي للعام الدراسي 2022 بالمملكة كالتالي:
|بداية إجازة عيد الفطر
|20 من شهر رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|24 شوال 1443 الموافق 25 مايو 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|16 ذي القعدة 1443الموافق 15 يونيو 2022
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|1 ذو الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022
تقسيم العام الدراسي لثلاث فصول بالسعودية 2022
إضافة لما سبق ذكره فإن وفق خطة سير العملية التعليمية بالمملكة وتقسيم العام الدراسي لثلاث فصول وفق النظام الحديث الذي يضاهي أنظمة التعليم العالمية وفق خارطة التعليم الحضوري للعام الدراسي 1443هـ، والتي تم تشكيلها بأمر ملكي سامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان حيث أقرت بعد المباحثات بعودة العام الدرسي 2022 بنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وبين كل فصل دراسي والآخر إجازة مدتها أسبوع بحيث يبلغ عدد أيام الإجازة 12 إجازة خلال العام الدراسي الواحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم إجازة عيد الفطر المبارك 1443 ونهاية دوام شهر رمضان للمدارس السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.