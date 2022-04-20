نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتائج القبول الموازي 2022/2021 وشروط القبول الموازي من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي
نتائج القبول الموازي 2021/2022 التي سرعان ما يهتم بإجراء الاستعلام عنها والحصول عليها على شكل ملفات pdf لطلاب جميع الجامعات العراقية، حيث من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان بالخطوات الطريقة الصحيحة لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج فى جميع المحافظات العراقية.
نتائج القبول الموازي 2022/2022
عدد كبير من طلاب وطالبات العراق الان يباشرون بحثهم حول اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على امكانية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية بعد ان تم الاعلان رسمياً عن الانتهاء من أعمال تلقي طلبات الطلاب والطالبات للقبول الموازي وبعد ان تم الاعلان مؤخرًا عن معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية والشروط المطلوبة للقبول الموازي، لذا سنتابع و نستعرض مع حضراتكم مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الخطوات والطرق الصحيحة لإجراء الكشف او الاستعلام عن تلك النتائج.
خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي
بامكانكم بمنتهي البساطة والسهولة فحص وإجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين فور تسجيل البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج والتي تشمل اسم الطالب او رقم الامتحاني على نحو الخطوات التالية:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة إدخال جميع البيانات المطلوبة للحصول على تلك النتائج والتي تشمل سواء اسم الطالب رباعياً او رقم الامتحاني او غيرها من البيانات
- النقر فى النهاية على خانة اعلان على ان تكون امامكم النتائج
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ طب الزهراء : 97.93
- ٧_ طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ طب القادسية : 98.33
- ١١_ طب الانبار : 98.17
- ١٢_ طب العراقية : 98.33
- ١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33
- ١٥_ كلية طب ديالى : 98.50
- ١٦_ كلية طب كربلاء : 98.35
- ١٧_ كلية طب ذي قار : 98.67
- ١٨_ كلية طب كركوك : 98.50
- ١٩_ كلية طب واسط : 98.64
- ٢٠_ طب ميسان : 98.17
- ٢١_ طب المثنى : 98.17
- ٢٢_ طب الفلوجة : 98.22
- ٢٣_ طب نينوى : 98.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهور نتائج القبول الموازي 2022/2021 وشروط القبول الموازي من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية pdf على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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