نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني واسمك الرباعي في المقال التالي
موقع معرفة نتائج القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان حيث قد كشفت الجهات الرسمية والمسؤولة على امكانية نشر النتائج الخاصة بالقبول الموازي بشكل رقمي مبسط وسهل بإمكان من خلاله الطلاب التعرف على تلك النتائج من المنزل بشكل نستعرضه ونعرضه الآن أمام حضراتكم
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022
بشكل مؤخرا اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بصورة وبشكل الكتروني وذلك بعد ان تم الاعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الجامعات العراقية المختلفة والمتعددة التي جاءت أمام الطلاب بعد ان تم التأكيد على تقدم نحو 30 ألف طالب وطالبة بالعراق على القبول الموازي على ان تصبح خطوات الاستعلام عن تلك النتائج حالياً مطروحة أمام الجميع حيث بامكانكم الان من المنزل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى البساطة على نحو خطوات نستعرضها الان ونعرضها أمام حضراتكم عبر الفقرة التالية من هذا المقال
خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية فور اتباع الخطوات التالية:-
- الخطوة الأولى:- هي خطوات الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- الخطوة الثانية:- هي خطوة اختيار ايقونة خدمات إلكترونية
- الخطوة الثالثة:- البدء على تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني النقر فى النهاية على أيقونة عرض الدرجات
- بامكانكم كذلك من خلال مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الحصول على تلك النتائج على الفور
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ طب الزهراء : 97.93
- ٧_ طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ طب القادسية : 98.33
- ١١_ طب الانبار : 98.17
- ١٢_ طب العراقية : 98.33
- ١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33
- ١٥_ كلية طب ديالى : 98.50
- ١٦_ كلية طب كربلاء : 98.35
- ١٧_ كلية طب ذي قار : 98.67
- ١٨_ كلية طب كركوك : 98.50
- ١٩_ كلية طب واسط : 98.64
- ٢٠_ طب ميسان : 98.17
- ٢١_ طب المثنى : 98.17
- ٢٢_ طب الفلوجة : 98.22
- ٢٣_ طب نينوى : 98
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