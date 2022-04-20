موعد صرف رواتب شهر إبريل ونزول راتب المتقاعدين 2022

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين ،في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ،في الساعات القليلة الماضية ،عن موعد صرف رواتب شهر إبريل ٢٠٢٢،حيث يرغب ملايين الموظفين في القطاعات الحكومية ،والقطاعات الخاصة ،في معرفة موعد صرف رواتب شهر إبريل ٢٠٢٢ في المملكة العربية السعودية ،حيث أنه أقترب إنتهاء شهر رمضان المبارك ،وأقتراب حلول عيد الفطر السعيد ،وفيه ترتفع المصاريف بشكل كبير ،ولذلك ينتظر جميع الأشخاص نزول الرواتب الخاصة بهم ، لسد إحتياجتهم.

موعد صرف الرواتب بالمملكة العربية السعودية

ينتظر المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد صرف رواتب شهر إبريل ٢٠٢٢ في السعودية، وكما نحن نعلم أن المملكة قد ثبتت يوم لصرف الرواتب للعاملين بمختلف القطاعات في المملكة ،حيث تقوم وزارة المالية السعودية ،بصرف الرواتب الخاصة بالموظفين ،وذلك في يوم السابع والعشرون من كل شهر ميلادي ،إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة ،أو إجازة، فيتم تقديم موعد الصرف ،أو تأخيرة ،وتقوم أيضا الوازرة في التنوية عن ذلك.

موعد نزول راتب شهر إبريل ٢٠٢٢ بالمملكة العربية السعودية

حددت وزارة المالية السعودية ،موعد صرف راتب شهر إبريل ٢٠٢٢ للموظفين ،ليكون في يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر إبريل ٢٠٢٢ ،والموافق ٢٦ رمضان ١٤٤٣ ،ويعد ذلك هو الموعد الرسمي الذي إعتمدتة وزارة المالية السعودية لهذا الشهر ،علي أن يكون هذا هو راتب شهر شعبان ١٤٤٣ -إبريل ٢٠٢٢.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية شهر إبريل ٢٠٢٢

يبحث العديد من المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية ،عن موعد صرف رواتب شهر إبريل ٢٠٢٢ الخاصة بهم ،فقد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة أن يوم الأثنين الموافق الخامس والعشرون ٢٥ من شهر إبريل ٢٠٢٢ ، الرابع والعشرون من شهر رمضان المبارك ٢٤ رمضان ١٤٤٣ ،هو موعد صرف ثابث لرواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية .

كما أن المملكة العربية السعودية حريصة علي صرف جميع رواتب العاملين بمختلف القطاعات ،قبل حلول عيد الفطر المبارك ، بمدة زمنية كبيرة ،لمساعدة المواطنين علي ،سد جميع إحتياجاتهم ،ومتطلباتهم ،من شراء سلع ،وإلتزمات إستعدادا لأقتراب عيد الفطر المبارك ،ونحن موقع ثقفني نشكر الحكومة السعودية علي المجهود المبذول منها ،للعمل علي مساعدة المواطن السعودي ،وسد جميع إحتياجاتة المعيشية.