للسعودي والمقيم 20,000 ريال بدون كفيل بموافقة فورية وبلا رسوم بالتقسيط الميسر

للسعودي والمقيم في السعودية الآن يمكن الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 20,000 ريال سعودي ومتاح التمويل لجميع العملاء بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي وبدون دفع أي رسوم إدارية عليه بموافقة فورية بعد تطابق جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث يحتاج التمويل الشخصي الأصغر توفير فترة خدمة عمل تبدأ من ثلاثة أشهر على الأقل وغيرها من الشروط للموافقة على طلب التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل ويمنح الآن التمويل الشخصي عبر الإنترنت للحصول على تمويل بدون كفيل وبلا رسوم بالتقسيط الميسر الشهري لمدة ثلاثة سنوات فكل ذلك يتم من خلال قرض شركة اليسر للتمويل في أراضي السعودية.

الشروط اللازمة للحصول على قرض شخصي لدى شركة اليسر للتمويل

يتم توفير في الفترة الحالية قرض شخصي بموافقة فورية عبر شركة اليسر للتمويل لجميع المواطنين السعوديين وغير السعوديين في المملكة الذين يرغبون في الحصول على تمويل نقدي ميسر بدون كفيل وبلا رسوم إدارية ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام اللازمة للتمويل الشخصي الأصغر بالشركة كما يلي بالتفصيل الآن:

يشترط التمويل توفير بحد أقصى مبلغ 20 ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند الطلب بدون موافقة الكفيل.

كذلك يمكن توفير مبلغ 10,000 ريال كحد أقصى بدون موافقة الكفيل الغارم إذا كان المتقدم غير سعودي ومقيم في المملكة.

شرط أساسي أن يكون المتقدم يبلغ من السن 22 سنه حتى 60 سنه.

أما العسكريين يسمح لهم التقديم عن طريق الأونلاين حتى عمر التقاعد العسكري.

الحد الأدنى للتقديم على هذا التمويل يحتاج توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة.

لابد من توفير مدة خدمة عمل من 3 أشهر فأكثر من ذلك لجميع العملاء العاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الأصغر عبر شركة اليسر في المملكة العربية السعودية