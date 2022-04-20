المؤبد لمرشد "الإخوان"‏ والبلتاجي في قضية برج العرب‎‏

قضت محكمة النقض المصرية، يوم الأربعاء، بمعاقبة كل من مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن المؤبد، فيما جرت تبرئة 59 متهما، في قضية أحداث قسم شرطة "برج العرب" التي وقعت بمحافظة بورسعيد في أغسطس 2013.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين بالسجن ‏المؤبد حضوريا. وقضى الحكم أيضا بمعاقبة 76 متهما آخرين غيابيا بالسجن المؤبد غيابيا، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا ‏بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فضلا عن براءة 68 متهما. وقدم المتهمون طعونا ضد الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة النقض التى قضت بقبول الطعن المقدم منهم وإحالة القضية الى دائرة أخرى. وفى سبتمبر 2020، أيدت محكمة جنايات بورسعيد السجن المؤبد ضد مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و11 آخرين من قيادات الجماعة. وقضى الحكم بمعاقبة 59 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة 3 متهمين بالحبس لمدة 6 أشهر، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل متهم واحد لوفاته.

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