نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المؤسسة العامة للضمان الأردنية ssc.gov.jo للاستعلام عن راتب المتقاعدين إلكترونيا بالشرح في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط المؤسسة العامة للضمان الأردنية، أصبح من أهم المواقع الإلكترونية التي يتم البحث عنها اليوم من قبل المواطنين المتقاعدين في المملكة الأردنية الهاشمية، لمعرفة تفاصيل رواتبهم ومقدار الاستقطاعات والزيادات إلكترونياً، دون الحاجة إلي مقار الوزارة أو فروعها في المحافظات، جاء ذالك من خلال بيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم الأربعاء الموافق 2022/04/20، من أجل التخفيف عن المواطنين وتوفير الوقت والمجهود عليهم، خاصة أنهم من كبار السن ولا يقون على الذهاب إلي المؤسسة بصورة دورية.

تهدف المملكة الأردنية إلي التطور في كافة مجالاتها وتقديم أغلب الخدمات إلكترونياً عن بعد، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الاستعلام الإلكتروني عن، أرقام جلوس التوجيهي 2022 في ظل تبني الحكومة الأردنية التحول الرقمي في كافة المجالات، مما يلبي طموحات المواطنين في الحصول على أفضل الخدمات عن بعد، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم طريقة الاستعلام الإلكتروني، عن تفاصيل راتب المتقاعدين وموعد صرف الراتب وكافة التفاصيل فكونوا معنا.

رابط المؤسسة العامة للضمان الأردنية

الضمان توفّر خدمة الاطلاع على تفاصيل الراتب التقاعدي إلكترونياً لتمكين المتقاعدين من الاطلاع عليها وعلى بيانات رواتبهم التاريخيةhttps://t.co/Y9INNbN5JR — المؤسسة العامة للضمان الإجتماعيSSC_Jordan (@SSC_Jordan) الضمان توفّر خدمة الاطلاع على تفاصيل الراتب التقاعدي إلكترونياً لتمكين المتقاعدين من الاطلاع عليها وعلى بيانات رواتبهم التاريخيةhttps://t.co/Y9INNbN5JR — المؤسسة العامة للضمان الإجتماعيSSC_Jordan (@SSC_Jordan) April 19, 2022

ويمكن للمتقاعدين معرفة الاقتطاعات من الرواتب نتيجة السلف، وغيرها وأيضاً الاستعلام عن العلاوات وفيما يلي ألية الاستعلام، عن تفاصيل الراتب التقاعدي إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي إلكترونياً

الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ssc.gov.jo .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بصورة دقيقة.

النقر على أيقونة خدمات المتقاعدين ثم الدخول على تفاصيل الراتب التقاعدي.

النقر على استعلام ليظهر له كافة تفاصيل الراتب من علاوات أقتطاعات وكافة التفاصيل.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردن

هي المؤسسة المسئولة عن كافة تفاصيل رواتب المتقاعدين، وتقديم كافة الخدمات للمتقاعدين سواء المدنيين أو العسكريين، ويمكن التواصل معها إلكترونياً أو من خلال مركز الاتصال الموحد “117117” المخصص لاستقبال كافة أستفسارات المتقاعدين، وأسئلتهم والرد عليها على مدار الساعة، كما يمكن التواصل مع المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني، على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، بود كاست الضمان”.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

عاجل / الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخميس المقبل الموافق 21/4/2022.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي بأن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم مع قرب عيد الفطر المبارك وعيد الفصح المجيد. pic.twitter.com/XRYc0W7IWs — المؤسسة العامة للضمان الإجتماعيSSC_Jordan (@SSC_Jordan) عاجل / الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخميس المقبل الموافق 21/4/2022.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي بأن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم مع قرب عيد الفطر المبارك وعيد الفصح المجيد. pic.twitter.com/XRYc0W7IWs — المؤسسة العامة للضمان الإجتماعيSSC_Jordan (@SSC_Jordan) April 18, 2022

رابط المؤسسة العامة للضمان الأردنية

بعد تفعيل خدمة الاستعلام عن راتب المتقاعدين تكون المؤسسة قد دخلت عصر الرقمنة الفعلي، وهو ما انتظره المتعاملون معها على مر السنوات الماضية وأصبح الآن حقيقة واقعة.