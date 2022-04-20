نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 جنيه للفرد قيمة زكاة الفطر 2022 وموعد إخراج الزكاة حسب دار الإفتاء المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقدار زكاة الفطر نقداً 2022 حيث ان هناك العديد من الأشخاص يبحث عن كثير من الاسئله التي تخص زكاة الفطر من حيث قيمتها وموعدها مز بداية شهر رمضان المبارك وقيمة زكاة الفطر للفرد الواحد، حيث ان دار الافتاء اجابه عن كل هذه الاسئلة وأعلنت عن قيمة زكاة الفطر لعام 2022 وموعدها ايضا، حيث انها واجب على كل مسلم بالغ عاقل في شهر رمضان، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسوف فيما يلي قيمة زكاة الفطر وموعدها وشروطها بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

قيمة زكاة الفطر 2022

دار الإفتاء المصرية أعلنت أن قيمة زكاة الفطر للفرد الواحد تكون بحد أدنى 15 جنيه فقط لا غير لهذا العام 2022 وقد أشار إن زكاة الفطر لا يجب اعطائها الا للمساكين والفقراء وهم الذين لا يملكون كفايتهم حتى يوم العيد، حيث جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الزكاة يجب إخراجها إلى الفقير والمسكين والسنة أن يعطي الزكاة للفقراء والمساكين فقط، حيث يكون مقدار زكاة الفطر صاع عن كل مسلم وسع يعادل 2.176 كلغ.

موعد إخراج زكاة الفطر

تصريح دار الإفتاء بأن زكاة الفطر يجب أن يتم إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ويمكن للمسلم أن يعطي الزكاة قبلها بيوم او يومين فلا يشرع تأخيرها بعد الصلاة، كما أوضحت أنه زكاة الفطر رجوع يوم العيد تبعا لحديث بين عمر رضي الله عنه فهي تخرج قبل الصلاة فهي من أحد شعائر يوم العيد ويقصد بها تطهير الصائم بعد مرور شهر لاسعاد الفقراء في العيد

إخراج زكاة الفطر 2022

تجب زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير حر أو عبد وتجب على كل مالك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعوله في يوم العيد، وقد أكدت دار الإفتاء أن زكاة الفطر يجوز إخراجها عن نقودا وذلك وفقا لمنهج الحنفية وجماعة من التابعين ومجموعة من العلماء اوضحت ان المقصود بالزكاة الغناء وسد حاجات الفقراء والمساكين وهو يتحقق بالطعام والنقل، حيث الفقير يشتري ما يرغب من مستلزماته الطعام أو ملبس أو غيرها.