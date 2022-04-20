عاجل- ألمانيا ترفض تسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال لوبثنال - فى تصريحات اليوم الأربعاء، لقناة التلفزيون الأولى الألمانية "إيه أر ديه" - إنه "لا يمكن تسليم ما يقرب من 100 مركبة قتال مشاة من طراز (ماردا) Marder يستخدمها الجيش الألمانى للتدريب والتعليم إلى أوكرانيا"، مضيفا إن تسليم الدبابات إلى أوكرانيا سيضعف بشكل كبير الجيش الألمانى، حيث لن يكون هناك أى احتمال للرد على أى احتمالات قد تحدث فى المستقبل.

وتابع: أن جزءا كبيرا من مركبة المشاة القتالية Marder، على سبيل المثال، تستخدم أيضًا لتوفير قطع غيار للاستخدام الدفاعى وفى التزاماتنا بحلف شمال الأطلسى وعلى الجانب الشرقى لحلف الناتو فى الوقت الحالي، حتى نتمكن أيضًا من تشغيله.

وذكر أنه بشكل عام هناك فجوات مادية نشأت بعد اتباع تدابير التقشف فى وزارة الدفاع الألمانية، وشمل ذلك أيضًا الصواريخ الموجهة وما يقابلها من أسلحة صغيرة وذخيرة، والتى يجب أن تكون مناسبة من الناحية الفنية للاستخدام فى الحرب.

ولفت الجنرال الألمانى إلى أن استخدام تلك الأسلحة الألمانية يتطلب مستوى معينًا من التدريب، ويتطلب إعدادًا شاملاً ويجب التعامل معه بجدية إذا ما تم استخدام نظام (ماردر).