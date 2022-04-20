القضاء البريطانى يأمر بتسليم مؤسس «ويكيليكس» إلى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وبموجب هذا القرار، سينتقل هذا الأمر إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتيل للموافقة عليه.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا فى المملكة المتحدة السماح لمؤسس شركة "ويكيلكيس" باستئناف قرار محكمة سابق يقضى بتسليمه إلى الولايات المتحدة.

ورغم أن مؤسس "ويكليكيس" مسجون فى بريطانيا، تسعى السلطات الأمريكية لترحيله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة التجسس، بسبب نشر آلاف الوثائق السرية المتعلقة بحربى أفغانستان والعراق، لكنه ينفى ارتكاب أى مخالفة.

يذكر أنه فى حال تم إدانة مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، فى الولايات المتحدة فإنه قد يواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة تصل إلى 175 عاما، بحسب محامى أسانج، إلا أن الحكومة الأمريكية قالت :"إنه من المحتمل أن تصل العقوبة من 4 لـ6 سنوات".